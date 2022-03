Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

La mission du Ministère est de promouvoir et de défendre les intérêts du Québec sur le plan international, en s’assurant du respect de ses compétences et de la cohérence de l’action gouvernementale, et ce, en vertu de sa loi constitutive et à titre de coordonnateur de l’action internationale du gouvernement et de celle de ses ministères et organismes.

La réalisation de notre mission implique une concertation étroite avec tous les partenaires gouvernementaux interpellés par les questions internationales. Notre vision : une organisation moderne pour soutenir les ambitions internationales du Québec.